PO-530: el deterioro sin control de un vial clave para Vilanova

La PO-530 es uno de los viales más utilizados de Vilanova ya que garantiza el acceso a la VG 4.3, la conocida como vía rápida entre Vilagarcía y Cambados, desde ese municipio y A Illa. Este vial se encuentra en un estado lamentable que, con las últimas lluvias, ha ido a más, con el asfalto totalmente dañado y con la constante caída de piedras y tierra de los muros adyacentes.

Esa situación ha sido recogida en un informe por agentes de la Policía Local con el objetivo de transmitírselo a la administración responsable de la misma, la Consellería de Infraestrututras.El informe, de esta misma semana indica tres puntos con evidente riesgo para los vehículos y que podrían ser la causa de un posible accidente.

El primero de ellos se encuentra en la primera rotonda con la que se encuentran los vehículos cuando salen de la VG 4.3. En ese punto, en sentido Vilanova, se aprecian «grandes baches y desperfectos en el firme» que pueden provocar una avería en un vehículo, o incluso, un accidente. El segundo de los puntos se encuentra en el otro carril, donde ya es apreciable una zona en la que el asfalto está muy degradado y se corre el riesgo de que pueda acabar apareciendo un gran bache.

La tercera cuestión que se resalta en el informe se refiere a los arcenes de la vía y las canalizaciones de pluviales que «se encuentran en gran parte obstruidas por desprendimientos de tierra, piedras y asfalto», emplazando a acometer una limpieza inmediata de las mismas. No en vano, uno de los riesgos con las precipitaciones que se están registrando, es que se acabe acumulando agua en una zona del trayecto y acabe provocando un accidente de tráfico por el efecto «aquaplanig». El informe también va acompañado de un amplio reportaje fotográfico en el que se aprecia el deficiente estado de la principal vía de acceso al casco urbano de Vilanova y a A Illa.

La situación de los muros que rodean al vial es algo de lo que los conductores llevan muchos años quejándose, ya que se registran, de manera constante, caídas de piedras y tierra que llegan a invadir la calzada. Sin embargo, desde la Consellería de Infraestruturas no se ha acometido ninguna actuación al respecto, más allá de proceder a retirar los restos que alcanzan la calzada, ya que si no ocurre esta circunstancia, los restos permanecen en el lugar durante meses.

Desde el Concello ya han transmitido la situación de la PO-530 en varias ocasiones, alertando del riesgo que existe para los conductores. Esas comunicaciones se han visto reforzadas con el informe de los agentes de la Policía Local, que ya se ha remitido directamente a la administración que gestiona el mantenimiento del vial. En Vilanova se espera que este informe acabe siendo determinante para que Infraestruturas actúe de manera urgente sobre el vial.