La «nueva» Herminia Fariña recibe el visto bueno de Xunta y Concello

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó ayer Meaño para comprobar, de primera mano, el resultado de las obras de mejora y humanización del entorno de la calle Herminia Fariña. Junto a él estuvo el alcalde, Carlos Viéitez, y otras autoridades.

El Concello ejecutó este proyecto con un apoyo del gobierno autonómico de 261.000 euros, la mitad de los 522.000 euros presupuestados. Fue a través de la línea de colaboración para proyectos de carácter estratégico en infraestructuras municipales del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local (FCL) de 2024, dotada con 8,5 millones de euros.

Cabe recordar que los trabajos se centraron en la ampliación de las aceras, en la mejora de la calzada y del paisaje y en la instalación de mobiliario urbano. En un comunicado, Presidencia indica que el objetivo era garantizar la accesibilidad y la seguridad vial en un área muy transitada, ya que concentra servicios e infraestructuras «fundamentales» para la ciudadanía, como el Consistorio, el centro de salud y el CEIP As Covas. De hecho, cumple una vieja demanda vecinal.

De este modo, destacaron que se mejora la calidad urbana y paisajística, se reduce el tráfico y se fomenta la movilidad sostenible al darle prioridad a los peatones y al uso de la bicicleta, entre otros objetivos. La transformación de este espacio busca también poner en valor la figura de la escritora Herminia Fariña, que da nombre a la calle.

El conselleiro con el alcalde de Meaño y otras autoridades en la calle Herminia Fariña. / Iñaki Abella

El conselleiro destacó que estas ayudas tienen por destino impulsar proyectos que trascienden el ámbito municipal y que contribuyen a fomentar la economía y la industria de los Ayuntamientos y a transformar de manera transversal otros ámbitos como el turismo, el deporte o el medio ambiente.

Suman dos convocatorias y han llegado a 39 propuestas, la mitad en la provincia de Pontevedra. Algunas de estas también en la comarca de O Salnés y el Ullán, para los municipios de Valga y Vilanova de Arousa y para el centro logístico de la Mancomunidade do Salnés.

Calvo también indicó que, en los últimos ejercicios, Meaño recibió cerca de 2,4 millones de euros a través de las distintas medidas de apoyo del Ejecutivo Autonómico a las administraciones locales.