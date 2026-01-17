La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar

La Fundación Galega contra o Narcotráfico y el Colegio de Procuradores de A Coruña custodian en la actualidad casi 130 bienes intervenidos a los narcotraficantes en distintas operaciones. La mayoría son turismos, pero también hay embarcaciones o motores. Todos están listos para ser subastados públicamente, en cuanto así lo ordenen los jueces encargados de la instrucción de cada caso.

En 2016, la Fundación contra o Narcotráfico y los procuradores de A Coruña pusieron en marcha un servicio de gestión de bienes decomisados a los narcotraficantes, con el respaldo económico de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia. La idea era sencilla, pero revolucionaria al mismo tiempo: ofrecer a los juzgados una herramienta para gestionar el patrimonio mueble intervenido a los narcos tras cada operación.

Alonso, a la derecha, en un acto de la FGCN. / Iñaki Abella

Durante el pasado año, este servicio de gestión logró la venta de una cabeza tractora de camión, una embarcación, cuatro turismos y otras tantas motos, obteniendo por estos vehículos 52.000 euros. Además, se logró la cesión a favor de la Federación Galega de Vela de dos embarcaciones con sus respectivos motores, patrimonio este último valorado en unos 50.000 euros más. Pronto habrá nuevas ventas, puesto que el servicio funciona de manera permanente, y está previsto que en las próximas semanas convoquen una nueva subasta pública. En este caso, ofrecerán varios motores y un lote de material de navegación marítima.

Evitar el achatarramiento

Hasta la creación de este servicio de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) y el Colegio de Procuradores, los juzgados se encontraban tras cada operación contra el narcotráfico con el embrollo de buscar un lugar donde depositar coches, motos y embarcaciones, y ahí los dejaban durante años, hasta que una sentencia judicial firme permitía ponerlos a la venta. Pero para entonces, se habían convertido en chatarra.

Con el nuevo servicio, la Fundación contra o Narcotráfico y los procuradores de A Coruña ofrecieron a los Juzgados un servicio para guardar y custodiar en buenas condiciones esos vehículos, y se ofrecían a gestionar la venta de los mismos de manera anticipada. Eso permitió vender a buen precio multitud de bienes que, de otro modo, nadie habría querido ni regalados. Así, por ejemplo, la venta anticipada del remolcador «Karar» permitió ingresar en su día 156.000 euros, una cantidad impensable si se hubiese demorado más la subasta y se hubiese intentando vender el barco tras años a la intemperie y sin mantenimiento. Y por un Porsche Panamera se recaudaron 35.000 euros. Otra de las ventas más singulares que se realizó en este programa fue la de la extensa colección de cuadros del narco vigués Juan Carlos González Martín, «Culebra».

El «MV Karar» fue vendido por 156.000 euros. / Marta G.Brea

En esta primera década de funcionamiento, el servicio permitió la venta de bienes por valor de 612.000 euros, y se gestionaron activos valorados en casi 1,9 millones de euros. Durante el recién concluido 2025, los diferentes juzgados gallegos encomendaron al servicio la gestión de 29 bienes nuevos, de modo que en estos momentos la Fundación contra o Narcotráfico y los procuradores de A Coruña tienen en custodia un total de 129 activos: el 70 por ciento son turismos o motocicletas; y un 23 por ciento, embarcaciones o motores.

Uso social

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, apunta que «pretendemos potenciar el uso social» de algunos de los bienes incautados a los traficantes, para que de este modo, «exista un retorno para la sociedad». Esa es la filosofía que guió la cesión de dos embarcaciones a la Federación Galega de Vela, que ahora puede utilizarlas para sus actividades formativas o deportivas. Hace unos años, el Ayuntamiento de Vilagarcía había recibido del mismo servicio un lote de equipos eléctricos que se habían intervenido en una plantación de cannabis y lo reutilizó en la piscina y el departamento de Obras.