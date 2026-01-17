Las entradas para «Achégate ao Salón» se agotan en cuatro días

«Vilagarcía sigue afianzando su posición como referente cultural en Galicia gracias a una programación variada, de calidad y constante durante todo el año que, además, cuenta con el beneplácito del público». Así lo afirmó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado, después del éxito de acogida obtenido por dos de las primeras propuestas de principios de año: el espectáculo Nymeria, de la compañía Pablo Méndez, y el ciclo musical «Achégate ao Salón!», cuyas entradas se agotaron en tiempo récord en ambos casos.

Los abonos para los conciertos matutinos organizados por la Concejalía de Cultura se agotaron en algo menos de cuatro días, «demostrando el acierto en la elección de los artistas contratados: Merino, Repión y Gala i Ovidio», que actuarán el 8 de febrero, el 29 marzo y el 26 abril, respectivamente.

«También influye en el éxito del programa municipal el bajo coste para presenciar los tres conciertos: 25 euros para el público en general, y 15 para menores de 16 años y personas desempleadas. Los precios reducidos son una constante en las actividades que programa directamente el departamento que dirige Sonia Outón y que tiene como finalidad universalizar y facilitar el acceso a la cultura por parte de toda la población», prosigue Ravella.

En el caso de Nymeria, el éxito de público y crítica que está registrando el espectáculo inmersivo de Pablo Méndez en toda Galicia, también fue un factor importante para agotar las 754 entradas del Auditorio para la función prevista el 31 de enero a las 20.30 horas. Por esta razón, la compañía puso ayer a la venta los billetes para un segundo pase, a celebrar a las 17.30 horas de ese mismo día.

Se pueden adquirir en ataquilla.com a 36 euros (Zona A), 34 (B) y 32 (C) más gastos de gestión. De no agotarse antes, también se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes del inicio de la actuación. Vilagarcía estrenó en 2025 la marca VGA 365.