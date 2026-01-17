Emgrobes lleva a Fitur la Festa da Centola con una degustación
O Grove
La asociación de empresarios Emgrobes presentará la Festa da Centola de O Grove en la feria internacional de turismo Fitur que se celebra la próxima semana en Madrid.
Así, ofrecerá un acto centrado en este evento, que tendrá lugar el jueves 22 en el anfiteatro del stand de la Xunta y que incluirá una degustación del producto estrella de la cita.
Otras asociaciones y Concellos de O Salnés y el Ullán estarán presentes en este escaparate mundial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Pulpo, centollo y almeja, las especies más castigadas por la pesca ilegal en Galicia
- Gardacostas elimina otra ingente cantidad de redes y nasas ilegales
- El médico de Vilagarcía al que imputan una agresión sexual, a la espera de ser citado por el juzgado
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor