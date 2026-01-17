Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emgrobes lleva a Fitur la Festa da Centola con una degustación

Una subasta de centollo en O Grove.

R. A.

O Grove

La asociación de empresarios Emgrobes presentará la Festa da Centola de O Grove en la feria internacional de turismo Fitur que se celebra la próxima semana en Madrid.

Así, ofrecerá un acto centrado en este evento, que tendrá lugar el jueves 22 en el anfiteatro del stand de la Xunta y que incluirá una degustación del producto estrella de la cita.

Otras asociaciones y Concellos de O Salnés y el Ullán estarán presentes en este escaparate mundial.

TEMAS

