Durán señala a Cambados por las inundaciones que sufre O Terrón

Es una constante que se repite una y otra vez, cada vez que llueve, las viviendas y negocios de O Terrón se inundan. Ocurrió el pasado jueves, con inundaciones en el Hotel Dinaján, pero en O Terrón tienen asumido que volverá a suceder tarde o temprano. Esta situación es algo que el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, reconoce y a la que «estamos aguardando para dar una solución, que llegará con la mejora del colector que, en su día, bloqueó Costas, y que ahora quiere retomar la Xunta». Sin embargo, mientras la obra no se lleve a cabo, el regidor señala directamente al bombeo de Corvillón de la red de alcantarillado.

«Mientras nosotros hemos modernizado los bombeos de O Ariño y Rego de Alcalde, instalando bombeos nuevos para impulsar el agua, en Corvillón mantienen los antiguos, entonces la red acaba colapsando en ese punto, ya que las bombas no consiguen achicar todo lo que les viene desde Vilanova, no tiene potencia suficiente, por lo que vuelve de regreso y sale por los aliviaderos, provocando las inundaciones», explica Durán.

El regidor insiste en que «nosotros ya hemos avanzado cuestiones del proyevto, algo que no ha hecho Cambados y ahora tenemos este problema, pero esperamos que la Xunta acometa lo que no se ha hecho en el municipio vecino; nosotros cambiamos todas las bombas para evitar los vertidos, pero Cambados no ha hecho nada, creo que ni siquiera ha expropiado los terrenos para la obra y tiene todo parado».».

El Concello de Vilanova se vio obligado a renovar los bombeos de O Ariño y Rego de Alcalde por los constantes vertidos que llevaron al cierre marisquero de O Esteiro, pero siempre se ha mostrado partidario del proyecto de mejorar el colector de la costa, un proyecto que acabó siendo paralizado por Costas del Estado, al entender que el alcantarillado no debería estar situado en zona de proyección marítimo terrestre.

El propio Durán mantiene que «la red está claro que es insuficiente, se hizo un proyecto global, pero el Estado se negó, así que ahora esperamos que la Xunta, al tener ya las competencias, corrija este problema y acabe con los constantes alivios que sufre la red, problemas que, ahora, se concentran en el bombeo de Corvillón, antes de llegar a la EDAR».