La Diputación convoca las 21 nuevas plazas de bomberos

La Diputación de Pontevedra publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de ayer la convocatoria y las bases para cubrir 21 plazas en el Consorcio Provincial contra incendios y salvamento. La previsión es que ocho se destinen a los parques de O Salnés y la plantilla ha indicado con anterioridad que así se compensaría la bajada de horas vigente después de que su reconocimiento como empleados públicos redujera el total de 1.800 a 1.642 horas.

En resumidas cuentas, se trata de un «dimensionamiento» de las plantillas, como indicó ayer el presidente provincial, Luis López. Con su gobierno se ha avanzado de manera importante en los problemas que venía arrastrando este servicio.

El propio López manifestó que esta es una nueva prueba de que «estamos cumpliendo con el Consorcio», recordando que se consiguió una demanda histórica de los bomberos como la firma del primer convenio colectivo y la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En la misma comparecencia reconoció que aún existen «discrepancias», así que aprovechó para «hacer un llamamiento y mantener este canal de entendimiento. Es lo mejor para todos porque es lo que da resultados», declaró, apuntando a un «marco de diálogo sereno, honesto y estable».

No entró a valorar una de las últimas quejas de los profesionales, centradas en el gerente del Consorcio, pues consideran que «no es un interlocutor válido» para la gestión y negociación de asuntos de los parques y el personal. De hecho, pedían a la Diputación y Xunta, que cofinancia el servicio, su intervención.

En cuanto a la convocatoria de nuevas incorporaciones en los parques de O Salnés, O Morrazo y Porriño, incluye 19 plazas de personal laboral fijo (17 bomberos de la categoría C2 y dos de jefes de parque de la categoría C1), a las que se suman dos plazas de personal funcionario (una de técnico de relaciones laborales y otra de administrativo).

El calendario administrativo indica que habrá 20 días hábiles para presentar solicitudes, un mes para la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, luego diez días para enmendar posibles errores y,finalmente la lista definitiva, que incluirá las fechas de los primeros exámenes.