La cubierta de Burgáns vuelve a licitación un año después

El Concello de Cambados ha sacado a licitación la renovación de la cubierta del campo de fútbol de Burgáns con el nuevo proyecto, el cual garantiza una reforma integral para la infraestructura que está podrida y ya ha dado algún susto. Llega justo un año después de la primera y fallida licitación.

Según el alcalde, Samuel Lago, son los 90.000 euros anunciados con anterioridad por el gobierno local, el cual hablará con el Club Juventud Cambados para el desarrollo de los trabajos, que urgen ante su estado.

Cabe recordar que el año pasado se contrató una actuación de 65.000 euros, pero resultó insuficiente para las necesidades reales de la estructura, así que finalmente hubo que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria e indemnizarla al tratarse de cuestiones ajenas a ella; cantidad que fue de 1.500 euros. Se trataba poco más que de un lavado de cara, pues aunque incluía la sustitución de las chapas metálicas que conforman el tejado, solo se contemplaba un saneamiento de las vigas, que están podridas.

Los trabajos se habían adjudicado en marzo del año pasado y no fue hasta noviembre cuando se realizó esté trámite, al mismo tiempo que la administración local se afanaba en pedir una prórroga a la Diputación para no perder los 65.000 euros que le había concedido para los trabajos. Para estos y otros que formaban parte del Plan +Provincia 2024.

Finalmente la consiguió y para cubrir las necesidades económicas del nuevo proyecto, que precisaban unos 25.000 euros más, la administración local utilizó la partida asignada las cámaras de videovigilancia, que espera incluir en sus peticiones de este año. Mientras tanto, fue necesario tomar alguna medida en el campo de Burgáns, pues un día de fuerte viento se desprendió un afilado cascote de la canalización que sobrevoló al público, aunque afortunadamente sin consecuencias.

Con el nuevo proyecto se va a renovar por completo toda la estructura en mal estado, como ha comentado en más de una ocasión el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, quien siempre ha querido dejar claro que ese proyecto insuficiente fue heredado.

El caso es que la instalación tiene una antigüedad de 34 años y no consta que se haya sometido a ninguna obra de mantenimiento o conservación de las gradas ni en la cubierta de las mismas, según recogía la memoria de las obras. Ahora, además de nueva cantina, podrá tener cubierta decente.