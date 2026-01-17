La Casa de Cultura meca reabre sus puertas el lunes tras la obra

La Casa de Cultura de O Grove reabrirá sus puertas este lunes después de dos meses de cierre y varios más de trabajos para la sustitución de la cubierta que provocaba filtraciones y problemas de humedades.

Fuentes municipales explicaron los trabajos que podrían explicar el retraso en que vuelva a tener actividad, pues a principios de diciembre se daban casi por terminadas estas obras de 40.000 euros.

En concreto, indicaron que durante esta semana se ha procedido a la limpieza de las paredes y techos, a la organización de la mayor parte de las salas, a la recolocación de las estanterías y libros...

No obstante, en estos días aún se terminarán trabajos y el acondicionamiento de dos salas que «requieren de una reparación y pintura, pero que no interfieren ni comprometen el normal desarrollo de los servicios».

Cabe recordar que hubo usuarios que pidieron este tipo de intervenciones paliativas de los efectos de la entrada de agua, pues había zonas con desconchados y manchas de humedad.

La Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey reabre con su horario habitual, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.