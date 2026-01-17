Cambados fomenta el deporte femenino con 7.500 euros en ayudas

La Concellería de Igualdade de Cambados ha firmado un convenio de colaboración con los tres clubes deportivos que cuentan con categoría sénior femenina para la concesión y reparto de 7.500 euros en ayudas directas, más allá de la convocatoria en concurrencia competitiva de ayuda al deporte que el Concello convoca todos los años.

La concejala Mar Pérez detalla que esta iniciativa beneficia al XAV, Xuven y al Club Juventud y que se trata de una cuantía de 2.500 euros para cada entidad.

Asimismo indica que esta acción responde a la política que sigue su departamento de «fomentar la visibilización de la mujer en todos los ámbitos de la vida y de garantizar su bienestar físico y su salud mental». Indica que la concesión directa de estas subvenciones no impide que los clubs a los que pertenecen se presenten, como siempre, a la línea de subvencione que la Concellería de Deportes saca todos los años.

Pérez explica que su intención es «apoyar a la mujer en el mundo del deporte, donde desafían estereotipos de género, mejoran su autoestima, resiliencia, se convierten en inspiración como modelos a seguir, desarrollando habilidades de liderazgo y además, en estos espacios se muestra a los hombres y a las mujeres como iguales».

Para hacer estas concesiones de manera directa, firmó recientemente un convenio. Además, ya hace tiempo que ha dado visibilidad a estos aspectos, invitando a las deportistas a participar de manera activa en las fechas de reivindicación.