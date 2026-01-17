El BNG exige medidas urgentes para el «punto negro» de la PO-548

El BNG exigirá en el Parlamento la adopción de medidas de manera urgente en la PO-548 y sobre todo para el tramo del alto de Cordeiro, «el más peligroso por una combinación de factores que no están siendo corregidas por la Xunta (...). Es un auténtico punto negro».

El diputado Luis Bará defenderá la iniciativa, que solicita desbroces y limpiezas periódicas en los márgenes, pues los restos vegetales quedan esparcidos por la calzada y «reducen la adherencia de los vehículos», explican.

También pide medidas para la presencia de fauna salvaje, como vallados en determinadas zonas, pues «con la señalización no es suficiente»; intervenciones específicas en las «curvas más peligrosas del alto de Cordeiro»; «mejoras reales en los cruces y accesos, así como un plan de mantenimiento integral y continuado. La seguridad vial no puede seguir dependiendo de la inacción de la Xunta», denuncian en un comunicado.

Acusan al Ejecutivo autonómico de tener «abandonada» esta carretera, que «tiene una elevada intensidad de tráfico», entre otras cosas por conectar equipamientos públicos. A todo esto también suman otras «deficiencias» como las aceras «levantadas» en la recta de Campaña siendo un «riesgo evidente» para los peatones.