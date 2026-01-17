El estado de los aparcamientos de Fexdega y Xoán XXIII genera malestar

El estado de conservación de los aparcamientos públicos de Fexdega y Xoán XXIII está generando malestar entre los usuarios y los partidos políticos de Vilagarcía. En el caso del subterráneo de Xoán XXIII, el aparcamiento ha tenido filtraciones de agua en los últimos días, hasta el extremo de que fue necesario colocar en algunas zonas capachos para recoger el agua. Pero la situación es aún peor si cabe en la parte posterior del recinto ferial de Fexdega, que presenta un pavimento en muy mal estado.

El Ayuntamiento explicó al respecto que las goteras de Xoán XXIII se produjeron debido a las intensas precipitaciones de los últimos días y a que se atascaron unos conductos de pluviales del exterior, pero que en todo caso el aparcamiento pudo funcionar con total normalidad. En lo que atañe a la explanada de Fexdega, desde Ravella señalan que conocen su mala situación, pero que al ser de la Fundación Fexdega, el Concello no pudo actuar directamente.

Fexdega

El Bloque Nacionalista Galego presentó ayer un escrito en el que denuncia el progresivo deterioro del firme de este aparcamiento gratuito, que con 450 plazas es uno de los más grandes de Vilagarcía. «Son numerosos los socavones, cada vez de una profundidad mayor, así como las balsas de agua que se forman cada vez que llueve, lo que se traduce en un riesgo tanto para los peatones como para los conductores», advierten los nacionalistas.

Una de las zonas de Xoán XXIII afectadas por la entrada de agua, esta semana. | FdV

Por ello, el BNG urge al Concello de Vilagarcía a reparar el aparcamiento de Fexdega, así como el arreglo también de los accesos, ya que, según ellos, se aprecian igualmente daños en la plaza Ramiro Carregal. Se da la circunstancia de que hace apenas un par de semanas, el Partido Popular ya se había quejado públicamente del mal estado de los aparcamientos disuasorios de tierra, por la presencia de grandes baches.

Desde el gobierno municipal explicaron, a preguntas de FARO, que son conocedores de la situación de la explanada, pero que al no ser municipal se están buscando fórmulas para intervenir, ya que el parking pertenece a la Fundación Fexdega.

Xoán XXIII

En el caso de Xoán XXIII, los usuarios no solo se quejan de la entrada de agua, sino que también reclaman al Concello mayor celeridad para la puesta en marcha de las bonificaciones prometidas para los vecinos y los clientes de Zona Aberta. En lo que respecta a las recientes filtraciones de agua, desde Ravella recuerdan que sí existen humedades estructurales, pero que las goteras de esta semana se debieron a la obstrucción de unos conductos de recogida de agua en el exterior.

Eso sí, el gobierno local señaló que el problema ya se está resolviendo, y que el aparcamiento funcionó con normalidad en todo momento. Sí se colocaron unos capachos para recoger el agua bajo unas conducciones de aire, pero no estorbaban a los coches.

Precisamente el PP anunció ayer sus alegaciones a la ordenanza fiscal de los aparcamientos subterráneos municipales, en la que se incluye Xoán XXIII.

Alegaciones del PP

El PP propone aplicar una bonificación de dos horas en el parking de Xoán XXIII para los vecinos de fuera del centro urbano, con la finalidad de dar facilidades a quienes necesitan coger el coche «para hacer recados o realizar gestiones». En segundo lugar, los «populares» proponen un descuento del 90 por ciento en la tasa para los vehículos matriculados a nombre de personas con diversidad funcional para uso exclusivo.