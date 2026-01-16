Vilagarcía lideró el encarecimiento de los alquileres durante 2025

Vilagarcía de Arousa es el municipio de Galicia donde más se encarecieron los alquileres en 2025, según el portal web Fotocasa. En concreto, cifra la subida de precios medios en un 16,1 por ciento con respecto a 2024, hasta llegar a los 9,36 euros el metro cuadrado y mes.

La plataforma digital inmobiliaria de Fotocasa apunta que el precio medio de los arrendamientos de viviendas en Galicia en 2025 fue de 9,93 euros el metro cuadrado y mes, un 5,3 por ciento más que en 2024. El municipio donde más subieron las rentas fue Vilagarcía, un 16 por ciento, seguido de Ferrol y Ames, donde las rentas subieron un 13 por ciento.

En Vilagarcía hay un importante problema por falta de vivienda en alquiler.

Una situación anómala se produjo en Sanxenxo, según Fotocasa, puesto que según sus estudios de mercado, los arrendamientos bajaron de precio un 5 por ciento el año pasado. Eso sí, esta localidad tiene los precios medios más elevados de Galicia, puesto que el metro cuadrado se cotiza a casi 17 euros el mes.