Vilagarcía convierte su plataforma digital en un recetario online con las recetas de Xoanqui Ameixeiras

El Concello de Vilagarcía ha habilitado en la plataforma ticket.vilagarcia.gal un nuevo apartado para publicar y descargar las recetas elaboradas en los obradoiros de showcooking que el cocinero Xoanqui Ameixeiras protagoniza en la Praza de Abastos. La iniciativa abre una vía distinta a la habitual —la reserva o compra de entradas— y convierte la herramienta digital en un pequeño recetario municipal online.

La plataforma, creada al amparo de las ayudas de Mercados Sostibles financiadas con fondos Next Generation, ya era el canal para adquirir entradas de eventos, comprar bonos como los Son da Casa o gestionar reservas deportivas. Ahora suma una funcionalidad con vocación divulgativa: un «libro digital» de recetas.

De momento, los usuarios ya pueden descargarse la lista de ingredientes y el proceso de preparación de los dos primeros platos de la edición actual del ciclo, centrada en el producto de temporada: Fideos con peixe sapo y almejas y Bocartes al horno. El Concello irá subiendo el resto de elaboraciones de forma progresiva.

Los showcookings de Ameixeiras están promovidos por la Concellería de Turismo, en colaboración con Promoción Económica, y cuentan con financiación del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP). El objetivo es doble: por un lado, poner en valor la cultura marinera a través de la gastronomía vinculada al sector pesquero; por otro, reforzar la cocina de proximidad.

La actividad se desarrolla en la zona gastronómica de la Praza de Abastos, lo que la convierte también en una propuesta de dinamización del mercado municipal y de promoción directa de los productos que se pueden encontrar en sus puestos.

El ciclo regresa el jueves 29 de enero, dentro de la edición titulada «O calendario da Ría na túa mesa». La entrada será libre, aunque no es necesario reservar, el Concello recomienda confirmar asistencia a través de ticket.vilagarcia.gal.