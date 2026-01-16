Valga instala paneles solares en el pabellón de deportes de Baño

El Ayuntamiento de Valga continúa dando pasos en materia de ahorro energético apostando por las energías renovables, en concreto por la energía fotovoltaica, y en las próximas semanas comenzarán las obras de instalación de paneles solares en el pabellón municipal de Baño. El Concello explica que se ejecutarán en base a un convenio de colaboración firmado con la Diputación, con financiación de la Unión Europea. La inversión será de 113.600 euros.

La instalación fotovoltaica se realizará sobre la cubierta del pabellón. Contará con 185 paneles de 540 vatios y con un sistema de almacenamiento de 50 kilovatios compuesto por baterías de litio. Todo esto se gestionará con un sistema de software que permitirá tener monitorizadas las producciones.

De este modo se generará y almacenará energía para suministrar al pabellón pero también a otras instalaciones municipales. Además, tal y como recoge el convenio, se reservará un porcentaje de la energía generada para consumidores vulnerables del municipio, concluye el Concello.