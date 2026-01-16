Un tiempo ideal para los callos

El día no pudo amanecer más desapacible, con una lluvia persistente que no daba un minuto de tregua. Tanto es así que a mediodía, cuando se celebraban los actos litúrgicos centrales del día de San Amaro en Vilanova, era muy poca la gente que se veía por la calle. Sin embargo, esta meteorología es una buena aliada para los platos de invierno, y los callos de San Amaro son un buen exponente. Por ello, a la hora de la comida los bares de la localidad se llenaron de gente deseosa de probar los garbanzos.

Tras la festividad de San Julián, que se celebra en las parroquias de A Illa y Pontecesures, el turno fue ayer para Vilanova y Meaño, dos municipios en los que se rinde culto a San Amaro, o San Mauro. En el primer caso, la misa fue en la iglesia de A Pastoriza, y aunque la persistente lluvia impidió la salida de la procesión a la calle, sí que dieron una pequeña vuelta al santo por el interior del templo, donde estaba a salvo de las inclemencias meteorológicas.

Los oficios empezaron a las 9 de la mañana, y se fueron sucediendo hasta la misa solemne, en la que participó el coro de San Sadurniño de Cambados. La jornada religiosa prosiguió por la tarde, con dos oficios, a las 17.30 y a las 18.30 horas.

También estaba previsto que hubiese animación musical en las calles, gracias a la charanga Mil-9, a lo que se sumaron diferentes actividades impulsadas por establecimientos hosteleros de la zona para dotar de mayor ambiente festivo al evento. Precisamente, es en los bares donde se concentró el ambiente festivo a partir de la una de la tarde, con familias y grupos de amigos que acudieron a degustar los callos preparados para la ocasión, ya sea como plato principal de la jornada o como tapa para abrir el apetito. El ambiente fue muy animado en muchos de estos establecimientos.

Mañana sábado habrá fiesta en San Antón (Vilariño, Cambados), con actos religiosos, «poxas» y verbenas. En Vilagarcía también habrá misa mañana sábado, con bendición de mascotas en la misa de las 11 de la mañana.