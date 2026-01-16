Ribadumia incluye yoga en sus actividades municipales
Ribadumia
El Concello de Ribadumia tiene en marcha las actividades municipales deportivas y en esta edición cuenta con clases de la disciplina de yoga. Los interesados en anotarse pueden hacerlo en la Casa Consistorial y hay varias opciones. Así, es posible acudir a la casa de cultura de Ribadumia de 10.00 a 11.00 horas los martes o al gimnasio nuevo de Barrantes, el mismo día, pero de 18.30 a 19.30 horas.
