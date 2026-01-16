O Grove ultima la tasa turística y espera aplicarla desde junio

El Concello de O Grove está negociando con la oposición la implantación de la tasa turística con la intención de que entre en vigor en junio. El borrador actual contempla el cobro de entre un euro y 2,5 euros por persona y noche para los alojamientos y el alcalde asegura que algún partido ya «se ha mostrado a favor».

El gobierno en minoría de Jose Cacabelo precisa de apoyos para sacarla adelante y espera llevarla a pleno entre enero y febrero. «Conocemos la oposición del sector, pero es una decisión política que sacaremos adelante», advirtió ayer.

Los argumentos son los ofrecidos en otras ocasiones. El regidor defiende que es la única alternativa que han encontrado para cubrir gastos «vinculados directamente» al turismo, pues «antes de la pandemia, el presupuesto municipal cubría prácticamente todo lo necesario, pero los precios se han disparado, los Concellos cada vez asumimos más impropios... Y no existe otra línea de financiación, vía Xunta u otra administración. Si hubiera no aplicaríamos la tasa. Luego el sector nos pide mejoras, pero esto es como la economía de una casa. ¿Cómo hacemos si no tenemos dinero?».

Niega Cacabelos que vaya a tener un efecto negativo y menciona otros lugares donde se aplica, como Mallorca. Además indica que una empresa está desarrollando una aplicación para que al sector le sea fácil aplicarla.