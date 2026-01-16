Nuevo enfrentamiento entre la plantilla y el gobierno de O Grove

Los sindicatos y el gobierno municipal de O Grove protagonizan un nuevo enfrentamiento en materia laboral. En un comunicado firmado por las cuatro organizaciones de trabajadores que tienen representación en el Ayuntamiento, acusan a la administración de no pagarle los atrasos de 2025 a algunos trabajadores del servicio de limpieza viaria. Sin embargo, el alcalde José Cacabelos, afirma que todos los empleados municipales cobraron sin excepción dichos atrasos el pasado 31 de diciembre.

Hace semanas que el conflicto laboral latente en el Concello de O Grove se ha agudizado, hasta el extremo de que los trabajadores están realizando concentraciones delante del consistorio para poner de manifiesto su malestar con la situación. Durante la jornada de ayer se vivió un nuevo capítulo, con una denuncia firmada por los sindicatos CC OO, CIG, CSIF y UGT. En su escrito, los representantes de los trabajadores hacen en primer lugar un breve repaso de los desencuentros con el Ayuntamiento durante los últimos meses, para añadir acto seguido que, «lejos de poner soluciones, se suman ahora hechos especialmente graves». «Se detectó que a una categoría de limpieza viaria, no se le aplicó la subida salarial del 2,5 por ciento aprobada por el Gobierno del estado, subida que sí fue percibida por otros empleados municipales».

Horas después, el alcalde, José Cacabelos contestó con un mensaje de voz negando estas acusaciones. El regidor dijo que «eso es totalmente falso, y lamento mucho que los delegados sindicales no se enteren y que los trabajadores del Concello de O Grove no miren sus nóminas».

Cacabelos sostiene que los atrasos de 2025 (tras la subida salarial acordada por el Gobierno, del 2,5 por ciento) fueron abonados «a todos los trabajadores» en una nómina independiente el pasado 31 de diciembre, y añade que, «quien declare lo contrario está mintiendo». Es más, el regidor grovense plantea que la legislación no obligaba a pagar los atrasos antes de terminar el año, hasta el extremo de que, según él, el de O Grove ha sido uno de los primeros Ayuntamientos en abonar este dinero a su plantilla.

Malestar de lejos

El malestar de la plantilla de O Grove viene de lejos, hasta el extremo de que avanzan que, «seguiremos concentrándonos y adoptando nuevas medidas de movilización mientras no haya avances reales» en materia laboral. En su comunicado, las organizaciones sindicales explican que, «no estamos reclamando subidas salariales arbitrarias, sino el cumplimiento de la legalidad, condiciones laborales dignas, seguridad jurídica y una planificación responsable que evite conflictos innecesarios». Varios empleados acudieron a los juzgados.