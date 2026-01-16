Nueva inundación en la PO-306 de Vilanova: «Ni con seis bombas de achique»

El bajo del hotel Dinajan de Vilanova se inundó ayer como parte de los problemas de anegamientos que padecen desde hace años los vecinos de Vilanova que viven a orillas de la PO-306. Al cierre de esta edición se estaba en la busca de una solución porque «ni las seis bombas de achique» activadas eran capaces de liberar la piscina en que se convirtió el aparcamiento.

Los servicios de emergencias recibieron un aviso sobre las cuatro de la tarde y hasta el lugar se desplazaron Bomberos de O Salnés, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y autoridades del Concello. Sin embargo, la solución no se presentaba sencilla.

De hecho, los efectivos del parque de Vilagarcía se retiraron sin poder intervenir, pues la acumulación de agua estaba por las fincas colindantes así que frenar su entrada en el alojamiento era prácticamente imposible: «Era continuo».

Protección Civil de Vilanova sumó una sexta bomba de achique a las del hotel, pero tampoco surtía efecto, así que al cierre de esta edición se estaba en la busca de una solución.

Posibles daños

Los efectivos participantes en el dispositivo indicaron que el agua alcanzó sobre una cuarta de altura y afectó a una zona donde el hotel también tiene las máquinas de lavandería; unos equipos costosos económicamente. Además, existía el temor de que sino se le ponía remedio pudiera acabar entrando en el comedor.

Los residentes en esta zona de O Terrón llevan años sufriendo este tipo de problemas, que atribuyen a un problema con la red de alcantarillado que va desde el centro urbano hasta la EDAR de Tragove, en Cambados.

Algún fallo en las conexiones de la carretera que permitiría la entrada de aguas pluviales, llevando la capacidad del sistema al límite y provocando que cuando se producen intensas lluvias, acabe aliviando. Además, en la zona existe un terreno cuya titularidad está en duda y que permanece inundado al estar por debajo de la línea de la carretera.

Desde el Ayuntamiento siempre han negado que el origen esté en el sistema público y sus miradas se han dirigido a la empresa que construyó la urbanización de la zona.