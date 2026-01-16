Meaño y la Xunta eliminarán los vertidos al río de A Chanca

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Meaño invertirán cerca de 82.000 euros en la ejecución de una actuación integral para la mejora del saneamiento en el lugar de Abuín, perteneciente a la parroquia de Dena.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Carlos Viéitez, firmaron ayer el convenio en el que se fijan los términos de la colaboración entre ambas administraciones para acometer las obras necesarias.

En concreto, la aportación de la Xunta, a través de Augas de Galicia, será de un máximo de 70.000 euros, mientras que el Gobierno local aportará la diferencia hasta completar el coste estimado de la actuación y asumirá su ejecución y posterior mantenimiento.

Los trabajos a ejecutar en este caso incluyen como actuaciones más destacadas la instalación de una nueva conducción en un tramo de aproximadamente 350 metros; la sustitución de dos colectores ya existentes por uno solo y de mayor capacidad y la construcción de nuevos pozos de registro debidamente impermeabilizados.

La previsión es que las obras puedan comenzar este mismo año. En este sentido, cabe recordar que la red de saneamiento municipal sufre problemas puntuales de vertidos en el lugar de Abuín que tienen su origen en los colectores situados en las proximidades del río de A Chanca, incidencias que se busca resolver con esta actuación.

Tras señalar que se trata de una intervención estratégica para el municipio ya que permitirá recoger y conducir adecuadamente las aguas residuales procedentes de varias parroquias y del polígono industrial de Sanxenxo, la conselleira enmarcó el convenio firmado en el apoyo técnico y económico que brinda Augas de Galicia a las entidades locales para la optimización de sus redes municipales de saneamiento y de abastecimiento de agua.