Maldita Nerea, nuevo fichaje del Festival Son do Mar de Meaño

El Festival Son do Mar ha fichado al grupo Maldita Nerea para el día 23, sumándose a las propuestas ya anunciadas de Marlon y Luis Fercán. La organización indica que aún queda una banda más por desvelar para este día del programa, dedicado al género pop e indie.

Del grupo liderado por Jorge Ruiz destaca que desde el lanzamiento de «El secreto de las tortugas» se ha consagrado como «una de las principales bandas españolas y también a nivel internacional, en Iberoamérica».

Su tirón quedó demostrado en un concierto celebrado el pasado diciembre en el Movistar Arena que llenó por completo con una legión de fans, como recuerdan desde el festival. «No hace falta más presentación, ni énfasis, para descubrir que vamos a tener una de las mejores bandas del país en exclusiva. Todo un bombazo y sorpresa», añadieron desde la promotora.

Las entradas siguen a la venta en la web oficial del Son do Mar que entre 23 y el 25 de julio traerá a Meaño a artistas ya confirmados como Europe, Lia Kali, Bala, Luis Fercán, 9Louro. En realidad, son como tres diferentes, pues cada jornada está dedica a un género. La primera el pop, indie-rock, la segunda a la música latin y urban y la última es el VII Sachaso Rock.