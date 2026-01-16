La grúa retira cada año más de 200 vehículos mal aparcados en el mercado

La grúa municipal de Vilagarcía retira cada año más de 200 vehículos aparcados en las inmediaciones de la plaza de abastos. En esa zona hay puntos donde sí está permitido dejar el coche, pero hay que acordarse de quitarlo antes de la llegada de los vendedores ambulantes, los martes y los sábados por la mañana; y en muchos casos los conductores se despistan y no los sacan a tiempo, por lo que actúa la grúa.

Según la memoria de 2024 de la Policía Local, la grúa retiró ese año 695 vehículos por diversos motivos, y casi un tercio de los mismos estaban aparcados en el entorno del mercado fuera de las horas permitidas. El mes con mayor número de infracciones fue el de agosto (50), seguido de los de diciembre y junio, con unas 25 retiradas en cada caso.

Hay que tener en cuenta que aunque los mercadillos de Vilagarcía se celebran habitualmente los martes y los sábados, pueden adelantarse al lunes o al viernes por la coincidencia con días festivos. En esos casos, lo que hace la Policía Local es colocar con antelación suficiente carteles y avisos en la zona para que los conductores recuerden quitar su coche a tiempo.

En todo caso, la infracción que obliga a actuar en más ocasiones a los funcionarios municipales es la presencia de automóviles aparcados en zonas reservadas, con 250 retiradas. En este caso, la mayor parte de intervenciones son en verano (más de 130 entre julio y septiembre), motivado sin duda por la afluencia de visitantes a la localidad, lo que hace mucho más difícil encontrar aparcamiento.

La memoria de la Policía Local de 2024 incluso revela la necesidad de retirar coches aparcados en carriles de circulación (en 40 casos), y es habitual también encontrar infracciones en vados, en plazas de carga y descarga o en paradas de taxis y autobuses.