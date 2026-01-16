Fallece a los 103 años Margarita Escuredo, viuda del pintor Xosé Conde Corbal

Vilagarcía despidió ayer a una de sus vecinas más longevas, Margarita Escuredo Lago, que falleció a los 103 años, cumplidos la semana pasada. Nacida en Vigo, Margarita Escuredo era hija del conservero Eugenio Escuredo Lastra, por lo que pasó una larga etapa de su vida en O Grove. En esta localidad, Margarita Escuredo dirigió la empresa Conservas Yago, ubicada en Porto Meloxo. Margarita Escuredo era la viuda del pintor pontevedrés Xosé Conde Corbal, con el que tuvo 11 hijos. Fue velada ayer en el tanatorio de Rubiáns, y hoy se entierra en San Mauro (Pontevedra).