La exposición «Unánimes incesantes» se amplía en fechas

La exposición «Unánimes incesantes», de la artista Berta Ares, podrá visitarse en la sala Rivas Briones de Vilagarcía hasta el 25 de enero, después de que la Concellería de Cultura decidiese ampliar el plazo inicialmente previsto. La prórroga responde a una petición de la propia autora, pero también a la buena acogida del público.

Según trasladó el departamento municipal, la afluencia de visitantes está siendo constante, con público llegado de diversas procedencias. En ese flujo destaca especialmente la procedencia de personas desde Ourense, territorio de origen de la artista que reside desde hace años en Carril.

La segunda exposición individual de Berta Ares en la sala Rivas Briones reúne pintura y escultura y gira en torno a un eje temático que la artista trabaja de forma recurrente: la contaminación entendida en un sentido amplio. En «Unánimes incesantes», Ares plantea una denuncia del envenenamiento del medio natural y también de la «contaminación» del alma humana, con un enfoque directo y contundente.

El contraste, subrayan desde Cultura, está en la forma: piezas que alertan de realidades duras pero que lo hacen a través de una estética cuidada, con obras que destacan por su belleza formal.