El Curtas ofrece la posibilidad de rodar un guión de manera profesional

Curtas Festival do Imaxinario y Producciones Mutantes han fraguado «Curtas Mutantes 2026», un nuevo concurso orientado a descubrir y profesionalizar talento emergente dentro del cine fantástico. La iniciativa propone un salto poco habitual en este tipo de convocatorias: pasar de un guion novel a una obra cinematográfica rodada con estándares industriales, con el respaldo de nombres destacados del género.

El proyecto fue apadrinado por Alberto Marini y Miguel Ángel Vivas, que ejercerán como tutores del proyecto ganador. Segun el planteamiento del certamen, Marini asesorará en el perfeccionamiento narrativo y estructural del guion, mientras Vivas aportará su visión en dirección y puesta en escena.

La organización subraya que «Curtas Mutantes» no se plantea como una ayuda económica para que el ganador produzca por su cuenta, sino como una experiencia real de rodaje en un entorno profesional, con apoyo técnico y logístico de una productora consolidada y el aval de un festival internacional. La filmación está prevista para el próximo verano en Vilagarcía, con equipos de cámara, iluminación y sonido aportados por la propia organización.

El proceso arrancará con una primera criba del equipo del festival para escoger 10 guiones finalistas. A partir de ahí, un jurado integrado por el productor y director Raúl Cerezo, el crítico y guionista Javier Trigales y la directora Olga Osorio será el encargado de elegir el proyecto ganador.

Al acompañamiento creativo se sumarán también Gero Costas (Producciones Mutantes), que supervisará la parte técnica de postproducción, y Luis M. Rosales, director de Curtas, en la estrategia de distribución.

El premio incluye, además, el diseño del póster oficial por parte del equipo creativo del festival y un pase anual de Festhome, con el objetivo de facilitar la inscripción de la obra en festivales internacionales «sin costes de gestión», impulsando su circulación exterior. El broche final será la estrena oficial durante la 54ª edición de Curtas Festival do Imaxinario, compartiendo programación con producciones internacionales del año.

Los guiones, de temática fantástica y con una duración máxima estimada de 5 minutos, podrán presentarse hasta el 30 de abril de 2026 a través de Festhome, dentro del apartado «Curtas Mutantes». El proyecto ganador se anunciará el 15 de mayo.