El Concello de Vilagarcía eliminará una peligrosa curva sin visibilidad en Fontecarmoa

El Ayuntamiento de Vilagarcía eliminará este mismo año un peligroso punto negro de la red viaria municipal. Se trata de una curva muy cerrada y estrecha de la calle Fontecarmoa, un tramo de vía en la que se forma un cuello de botella sin visibilidad en los dos sentidos de la circulación y sin aceras ni arcenes.

El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Obras, José María González, presentaron ayer esta importante actuación en la que la administración local invertirá 393.000 euros de los fondos que le corresponden a Vilagarcía en el marco del programa provincial Máis Provincia 2026.

La intervención será posible gracias al acuerdo alcanzado, tras una larga negociación, con un propietario que cede 505 metros cuadrados de su finca. Esto permitirá retranquear su muro de piedra y ensanchar tanto este tramo de la calle Fontecarmoa como la travesía del mismo nombre, que discurre por el lateral del instituto Bouza Brey y desemboca en las pistas de atletismo.

La obra afectará a una superficie total de 1.500 metros cuadrados y consistirá en el retranqueo del muro actual de una finca y del de dos viviendas. Esta medida permitirá que la problemática curva, cuyo ancho medio es actualmente de 3,8 metros, pase a contar con una amplitud de entre 5 y 7 metros, dependiendo de la zona. En el caso de la travesía, que apenas supera los 2 metros de ancho, también ganará superficie con el retroceso del muro de la finca, y el alcalde comentó que la previsión es que en el futuro se pueda ampliar también por el margen contrario, para lo cual ya expuso la posibilidad a los responsables autonómicos durante una visita realizada al instituto.

Dos vehículos se cruzan en la curva de la calle Fontecarmoa, ayer. | Iñaki Abella

El proyecto requiere un inversión bastante elevada ya que, además de la retirada y reconstrucción de los muros, precisa mover los postes eléctricos y reponer las líneas de suministro y las redes de los servicios públicos. De hecho, en el acuerdo figura como compensación a la cesión de los terrenos, la renovación de las conexiones del abastecimiento de agua y del saneamiento a la propiedad del cedente.

La obra se completará con el asfaltado y pintado de la vía. El regidor puso de manifiesto su satisfacción por poder llevar a cabo una actuación tan esperada e importante para mejorar la seguridad vial en una zona muy problemática.

De hecho, la calle Fontecarmoa ha visto incrementar considerablemente la intensidad de tráfico en los últimos años debido a que enlaza con la Vía Rápida do Salnés y a la circunvalación Sur, a que en ella se sitúa el instituto Bouza Brey y a la proximidad de las instalaciones del complejo deportivo municipal.

El gobierno local de Vilagarcía llevaba bastante tiempo tratando de solucionar la problemática de este punto negro de la red viaria, pero que las negociaciones fueron complejas. De hecho, comenzaron siendo concejal de Obras Lino Mouriño. A pesar de todo, el alcalde, Alberto Varela, sentenció que, afortunadamente, se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y que tendrá «un gran beneficio social», especialmente para los vecinos de Fontecarmoa y para los conductores que usan esta vía, que verán reducidos los riesgos que presenta actualmente este punto ciego de la calle.

Tan pronto como la Diputación resuelva la convocatoria del Máis Provincia, el Ayuntamiento sacará a licitación el proyecto. El plazo de ejecución de las obras es de tres meses.