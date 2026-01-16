En coche, tren y autobús: la flota arousana protestará en Madrid

Una comitiva de armadores de la ría de Arousa viajarán el lunes a Madrid para asistir a la protesta acordada en el frente común nacional por las nuevas exigencias europeas del Reglamento de Control de la Pesca, para embarcaciones de doce a quince metros de eslora, capitaneado por la Federación Nacional de Cofradías.

Será justo en el momento en que se celebre la reunión entre sus representantes y la Secretaría de Pesca, a la que solicitan una modificación, pues son «inasumibles», el «puntillazo final para acabar con nosotros», según vienen denunciando desde hace días.

Las cofradías mantenían ayer abiertas unas listas para anotarse en los viajes organizados que están preparando, así que todavía se desconocía el número de representantes arousanos.

Cambados compró en cuanto pudo 25 plazas de tren para quien quisiera, aunque al cierre de esta edición le quedaban pocas. En O Grove ya iban por 16 anotados y también eligieron este medio, mientras que Ribeira estaba pendiente de llenar un autobús, aunque estaba encontrando dificultades para contratarlo por la coincidencia con una huelga del sector, según explicó el patrón mayor, José Antonio Pérez.

No obstante, tanto él como otros responsables indicaron que muchos marineros acudirán en coche particular para dar gran presencia a Galicia en la capital española y no serán los únicos, pues en la zona de O Morrazo también se estaban organizando y los que no pueden viajar se concentrarán ante la Federación de Pontevedra, en Arcade.

La obligatoriedad de anotar las capturas en el Diario Electrónico de Pesca (DEP) y de avisar con una antelación de cuatro horas de la llegada a puerto son sus principales quejas, asegurando que «son imposibles de cumplir» en embarcaciones de la bajura, con argumentos como la falta de espacio y medios técnicos y humanos para pesajes tan exactos como los exigidos bajo sanción de 3.000 euros o el hecho de que pescan muy cerca de la costa.

¿Cierre de las lonjas?

Los amarres iniciados la semana pasada por miedo a las multas también se mantienen de momento y está por ver lo que sucede después de la reunión. De hecho, una de las cuestiones que están sobre la mesa es qué hacer con las lonjas.

Su cierre daría contundencia a la protesta, pero hay discrepancias, pues afectaría a otros sectores como el marisqueo o los recursos específicos que ahora tienen trabajo y se tiene en cuenta que el sector no atraviesa su mejor momento incluso por las condiciones naturales de las rías. Aunque también hay quien recuerda que esto esa a futuro, pues en 2030 se exigirá hasta a las planeadoras.

Asimismo, algunos se plantean ya cómo proceder si los paros se prolongan; «si depositar los roles y desenrolar a la gente porque hay que seguir pagando igualmente seguros, salarios... Son cosas que tendremos que valorar conjuntamente», exponía ayer el patrón cambadés, Alejandro Pérez.