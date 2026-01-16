El Club de Debate Alingua prepara su nueva edición con una jornada formativa en Vilagarcía

Cuatro cenros educativos de Vilagarcía trabajaron en la mañana de ayer el pensamiento crítico y la expresión oral en gallego en una jornada formativa vinculada al Club de Debate Alingua, celebrada en el Auditorio y concebida como antesala de la nueva edición del certamen de dialéctica que arrancará en primavera.

La sesión reunió a alumnado de Secundaria de los institutos Armando Cotarelo, Castro Alobre y O Carril, además del colegio Sagrada Familia Filipenses, que acudió con la motivación añadida de su papel protagonista en la pasada edición cuando el centro fue subcampeón de la final celebrada precisamente en el Salón García de Vilagarcía. En el caso del Armando Cotarelo, la participación se duplicó al presentar dos equipos, lo que elevó a cinco el número de grupos participantes en la actividad.

La jornada se enmarca en el programa que impulsa la asociación Alingua, con la colaboración del Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Vilagarcía. Su objetivo fue reforzar competencias clave para el debate: desde el uso preciso del idioma y la construcción de argumentos, hasta la capacidad de escuchar, rebatir y sostener una posición con rigor y respeto a las normas de la confrontación dialéctica.

A diferencia de los debates competitivos, el encuentro tuvo un enfoque eminentemente práctico y no estuvo abierto al público. El trabajo se centró en familiarizar al alumnado con los métodos y reglas que rigen el formato del certamen y en ofrecerles asesoramiento sobre técnicas de comunicación oral, estructura argumentativa y recursos para intervenir en equipo.

El taller sirvió, además, como punto de encuentro con estudiantes llegados de otros municipios, ya que la convocatoria incluyó también participación de Pontevedra y Rois, en un contexto que anticipa la dimensión del torneo. La nueva edición del Club de Debate Alingua volverá a reunir a grupos de distintos puntos de Galicia en una fase clasificatoria que arrancará en los próximos meses.