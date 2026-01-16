La calle Marxiada solo será de acceso para residentes durante las obras

La calle Marxiada, en Sobradelo, es accesible desde ayer solo para los residentes para favorecer la realización de las obras que se están ejecutando en la misma. La actuación consiste en la renovación de un tramo de la red de saneamiento, previa al asfaltado del vial.

Esta calle une el complejo polideportivo de Fontecarmoa (calle Adolfo Pedrido) con la avenida de Cambados. El Ayuntamiento de Vilagarcía explica que la actuación en esta calle fue la única de las que quedó pendiente de ejecutar en el plan de asfaltados de 2025, «precisamente por la necesidad de compaginar el cambio de tuberías con la intervención sobre la superficie», señalan fuentes municipales.

Ayer, con el inicio de las obras y después de escuchar las quejas y sugerencias de los vecinos, así como las recomendaciones de la Policía Local, el gobierno decidió mantener la circulación pero solo para los residentes. La empresa adjudicataria, Marconsa, y los técnicos municipales confían en que la calle abrirá de nuevo en 15 días.