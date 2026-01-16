La asociación Breogán y el Concello sellan las bases para la colaboración en el Solifest

El Solifest volverá al barrio de O Piñeiriño en su tercera edición, fijada ya para el 19 de abril con el objetivo de seguir creciendo como cita solidaria a beneficio de Amencer-Aspace. Representantes del colectivo organizador se reunieron ayer con el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, para fijar las colaboración en un cita que ha logrado instaurarse en el calendario cultural municipal.

Los organizadores quisieron poner el foco, entre las novedades, en la implicación vecinal. Y lo hicieron con un anuncio poco habitual. En lugar de adelantar artistas, destacaron a quienes sostienen el engranaje desde dentro. Por ello, citaron nombres como Mari Carmen y su puesto de manualidades; Picho y María, siempre disponibles para cargar material y cubrir necesidades logísticas; Ricardo, al frente de la mesa de mezclas; o Chantón, al volante de la furgoneta y en el despliegue de cableado. Para la organización, ese equipo humano es «el mejor titular» para anticipar una edición que califican de «mágica».

Entre la predisposición colaborativa del Concello, desde la asociación Breogán agradecen el que el Solifest haya sido incluido entre los quince grandes eventos vinculados al sello VGA 365 que impulsa el propio Concello.

Por otro lado, la promoción del festival solidario está encontrando un altavoz importante en las colaboraciones en redes sociales del músico James Rhodes y del humorista Oswaldo Digón. La organización confirma que será a partir de febrero cuando se anuncien los participantes.

El Solifest tiene como objetivo recaudar fondos para mejorar la atención a niños y niñas con parálisis cerebral. El festival cuadruplicó la recaudación en su segunda edición, en la que se alcanzaron 7.977,47 euros, en favor de la actividad del Centro de Atención Integral Princesa Letizia.