«As humidades» que amosan o recoñecido talento narrativo de Alba Tomé
A primeira novela escrita pola vilagarciá Alba Tomé sairá a luz en cuestión de semanas. A súa condición de finalista no Premio Illa Nova da Editorial Galaxia permitiralle que «As humidades» se convirta nun libro de pleno dereito para contar o que moitas veces se cala
Alba Tomé non esquece aquel momento no que o verán lle cambiou o ritmo. «Foi en xullo», lembra. Primeiro soubo quen gañara o Premio Illa Nova e, case de inmediato, chegou a outra chamada: a súa novela «As humidades» era finalista. A pregunta seguinte foi tan directa como decisiva: se tiña interese en publicala. «E non deixei escapar esa oportunidade». En poucas semanas, a obra verá a luz, xa inmersa no proceso de edición.
Con 29 anos, Tomé é xornalista e estudou Comunicación Audiovisual. Traballou en comunicación política no Congreso dos Deputados, unha experiencia que, asegura, lle serviu de inspiración polo que ten de observatorio do poder e da palabra. Pero «As humidades» nace doutro territorio: o doméstico, o íntimo, o difícil de contar.
A novela é unha autoficción ambientada en Vilagarcía e escrita desde o punto de vista dunha nena. A protagonista observa a violencia na casa, entre o seu pai e a súa avoa, e o relato afonda no modo en que ese clima pode deformar a aprendizaxe emocional: non só contempla o dano, senón que vai incorporando mecanismos para sobrevivir, ata aprender a defenderse coa mesma lóxica que a rodea. A autora non disimula a dureza do material, pero procura un equilibrio narrativo engadindo un matiz político contado con realismo máxico, un contraste que alixeira o peso sen restarlle verdade ao que se conta.
A idea de «As humidades» xurdiu en 2022, pero foi unha novela escrita a pedazos, condicionada polos ritmos laborais. Tomé foi avanzando «pouco a pouco» ata rematala en marzo de 2025 e entregala en abril, a tempo para o concurso. Agora, xa coa publicación en marcha, vive a mestura de orgullo e vertixe de ver como un proxecto tan persoal se converte en libro.
A súa vocación vén de atrás. Estudou no colexio San Francisco de Vilagarcía e lembra profesoras que lle dicían que escribía ben e a animaban a presentarse a certames. «Son moi fanática da literatura», resume. E, mentres agarda pola chegada da súa primeira novela ás librarías, xa mira ao seguinte: prepara unha segunda obra e quere poñerse a escribir o vindeiro mes. A idea, de momento, é clara: será unha novela ensaística.
O paso polo premio serviulle tamén para medir a recepción dun texto que non busca complacencia, senón honestidade. Tomé celebra que unha autora nova poida abrirse camiño en galego cunha historia ancorada no aquí e agora. E confía en que «As humidades» conecte con lectoras e lectores pola súa capacidade de poñer palabras ao que moitas veces se cala.
