Somos acuña la oferta navideña como la «más cutre» de O Salnés

Somos Ribadumia arremetió duramente contra la programación navideña, asegurando que fue «la más cutre de la comarca, pero también la más cara». A falta de conocer datos definitivos, asegura que ha podido saber que el Concello gastó unos 65.000 euros, lo cual supone «una subida del 800% respecto» a hace tres años.

Así las cosas, teniendo en cuenta su mala opinión, va a pedir toda las facturas para saber en qué se gastó el dinero, pues no encuentran nada, dice, que justifique tal incremento.

El concejal Sergio Soutelo señala falta de actividades infantiles más allá de la Cabalgata y la visita de los pajes, pero en cambio «se dedicaron recursos públicos mayormente a promover el AF7 indoor», que no organiza el Ayuntamiento.

También le parece «muy grave la desaparición de las campañas de apoyo al comercio y la hostelería local (...) siendo el único de la comarca que no hizo». Y los concursos de decoración y carrozas le parecen un fracaso de baja participación, pues considera que no se impulsan bien. Y en cuanto al alumbrado, lo califica de «poco vistoso», entre otras cosas.