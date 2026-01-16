Actos litúrgicos, «poxas», premios, música y bebidas calientes en San Antón

La parroquia de Vilariño acoge mañana la celebración de San Antón de A Modia en la que no faltarán los habituales actos litúrgicos y otras tradiciones como las «poxas» de donativos, entre los que habrá pezuños, vinos y algunos gallos... Según lo que aporten los vecinos. Tampoco faltarán los sorteos y acompañamientos para mantener el calor ante la fría jornada que se espera -también hay carpa-.

Como siempre, los actos tienen lugar en la capilla de San Antón y la misa solemne se celebrará al mediodía. Estará cantada por el coro parroquial de Tremoedo y posteriormente llegará el momento de la procesión. Después es cuando se realizará la subasta de los donativos ofrecidos por los vecinos, pero además, no faltará la gran verbena.

Desde la comisión explican que el cartel musical contará con Los Satélites y Los Player`s y recuerdan que el recinto estará cubierto con una gran carpa.

A partir de la medianoche se realizará una gran queimada y tendrá lugar el sorteo de los premios en metálico. Un total de 330 euros repartidos en tres premios de 150, 100 y 80 euros. Para participar es necesario hacerse con las rifas que se ponen a la venta.

La organización también repetirá el habitual reparto de rosca y chocolate y ayer agradecía la participación de los vecinos, tanto los que se acerquen a disfrutar conjuntamente de las celebraciones como los que realizan sus donaciones para que esta tradición siga en pie.

Cabe recordar que hace unos días que comenzó el novenario en honor a San Antón de A Modia.