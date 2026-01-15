Vilanova saca a licitación el cambio de césped en Monte da Lomba

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación la sustitución del césped del campo de fútbol Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro. Las obras tienen un presupuesto base de licitación de 215.000 euros, de los que 140.000 serán aportados por la Diputación a través del Plan Extra y 75.000 por el Fondo de Cooperación Local.

Las obras a ejecutar consisten en la sustitución del césped artificial existente por uno de última generación. En la actualidad, el campo de fútbol cuenta con unas dimensiones de 103,4 metros de largo y 61,2 de ancho y su estado, debido al desgaste excesivo que sufre, es un riesgo para los deportistas que se ejercitan en él.

Además de la sustitución del césped en sí, los trabajos llevarán aparejados la ejecución de una base de zahorra y aglomerado en caliente y se corregirá el problema que presenta en una esquina del terreno de juego, donde se registran acumulaciones de agua. La empresa que resulte adjudicataria de la obra tendrá un período de un mes para ejecutarla.

La situación que venía arrastrando el campo de Monte da Lomba había levantado muchas críticas, ya que el césped se encuentra en un estado deplorable y pone en riesgo a los jugadores tanto de la UDSM Deiro, que es el equipo que lo utiliza de manera habitual, como a todos aquellos que que juegan o entrenan en él. La sustitución forma parte de un plan del Concello de Vilanova para ir cambiando los céspedes artificiales en los diferentes campos de fútbol del municipio, ya que la mayor parte de ellos acumulan muchos años de uso y su estado no es el más adecuado para la práctica deportiva. Este cambio ya se ha acometido en Ponte Arnelas, donde se estrenó el césped el pasado mes de agosto.