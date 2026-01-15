Vilanova recurrirá a Cultura para financiar la musealización de Cálago

Cálago fue el lugar en el que nació Vilanova de Arousa, unos orígenes que se remontan a la época Castrexa y de las que existen numerosas pegadas, tal y como se pudo observar en las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en los últimos años. Sin embargo, toda esa historia que guarda la pequeña elevación situada casi al pie del mar en Vilanova permanece enterrada a la espera de que se acometa una última actuación que no solo saque a la luz el castro, el antiguo monasterio y consolide los restos, sino que también se convierta en una especie de museo al aire libre.

Para sacar adelante esa iniciativa se necesita financiación, algo que el Concello de Vilanova va a buscar en la Consellería de Cultura, dirigida por José López Ocampos, con cuyo responsable quiere entrevistarse el alcalde, Gonzalo Durán, a fin de explicar de forma pormenorizada el proyecto que se tiene para recuperar Cálago. Tampoco se descarta que pueda emplearse en esos futuros trabajos fondos procedentes de la Diputación de Pontevedra, pero «lo que tenemos claro en Vilanova es la necesidad de que el origen del pueblo, habitado durante más de un milenio, pueda ser visitado y conocido en el futuro», explica el regidor.

Los trabajos de excavación en Cálago se iniciaron en 2018 y la primera actuación ya dejó entrever que el castro había mantenido un intenso intercambio comercial con los romanos. Restos de ánforas, tégulas y otros objetos de esa época fueron saliendo a la luz en las diferentes catas que se realizaron en una zona muy próxima a la croa y en la que se comenzó a excavar en busca del antiguo monasterio, víctima de las incursiones de vikingos y de Almanzor.

Sin embargo, el hallazgo más importante llegaría en 2020, en la zona más próxima al centro de salud. Allí, a los pies de un muro y en un entorno ya muy urbanizado, los arqueológos encontraron los restos del primer vilanovés del que se tienen referencias y que fue bautizado con el nombre de Ventura.

Las pruebas para determinar su origen, realizadas en un laboratorio de Miami, sitúan esos restos óseos 1.570 años atrás, es decir, en el siglo V, poco después de la caída del Imperio Romano y con el pueblo suevo, de origen germánico, asentado en Galicia. Se trataría de una persona (no se ha podido deducir si es hombre o mujer porque solo se conserva la parte inferior del cuerpo y la pelvis estaba demasiado deteriorada) que superaría los 50 años de edad y que sufría de diferentes afecciones, desde osteoporosis a artrosis, e incluso, varices.

En esa excavación también se descubrió que el asentamiento de Cálago sería mucho más grande de lo que se creía en un principio, localizándose restos de una antigua construcción. La última excavación, realizada en una zona muy próxima a donde apareció Ventura, no arrojó datos significativos para la investigación.