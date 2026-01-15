Una treintena de tiendas y 70 modelos desfilan por GaliciAME

Una treintena de tiendas y 70 modelos se han anotado al gran desfile solidario que la Fundación GaliciAME celebra el 7 de febrero. También habrá un mercado de venta de artesanía que ya tiene «lista de espera» y no faltará la música ni los sorteos y «muchas sorpresas».

Será un gran evento de todo el día, empezando a las 11.00 horas, y si el tiempo acompaña tendrá como escenario la plaza de Fefiñáns. Como siempre, el objetivo es recaudar fondos para la investigación de terapias y, por supuesto, de una cura para la Atrofia Muscular Espinal (AME).

A ello se destinará el dinero por instalar puestos y la venta de rifas de esta iniciativa nacida de las ganas de Bárbara Vázquez, una organizadora de eventos que en Cambados se siente como en casa, pues fue su hogar durante un tiempo, y que planteó la opción a la asociación.

Tiene experiencia en eventos solidarios con la asociación Alento y ayer explicó que les ha sorprendido la respuesta de participación, aunque aún les faltan algunos peluqueros para peinar a los modelos, que serán de todas las edades y de «tallas reales, sin estereotipos, que la sociedad es un poquito cerrada de mente».

Actualmente hay unos 70 inscritos para lucir la moda y complementos de una treintena de tiendas de la villa y alrededores. La magnitud del desfile se decidirá en unos días, pues si la lluvia obliga a trasladarlo a Peña se reducirá un poco. Y en cuanto al «market» ya cuentan con artesanos y productores gallegos y de otros lugares, como uno de pimentón de La Vera (Cáceres).

La animación musical la pondrán Os Atómicos, con una sesión vermú, y Los Lunes al Sol para el cierre. El broche del desfile, que empezará a las 18.00 horas, será un «pase de novias como dios manda», según Vázquez.

Un año sin gala: «Mi salud no esta para eso»

Se trata de la primera actividad de GaliciAME de este año, que también recogerá donaciones para el mercadillo solidario permanente que tiene en su sede. Su presidenta, Merchi Álvarez, explicó que este año no hubo la tradicional gala porque «mi salud no estaba para coordinar un evento de esta magnitud y además no se recaudó lo suficiente para aportar algo que, sinceramente, valiera la pena», lamentó. Aunque cuenta con muchos colaboradores y amigos detrás, la cambadesa que siempre tiene una sonrisa en la adversidad, es quien más tira del carro.

La Fundación sigue trabajando para encontrar tratamientos para pacientes como ella, para los que no hay por ahora ningún tratamiento. Cabe recordar que Álvarez llegó a encontrar una terapia apropiada en Corea que no pudo seguir por su elevado coste y al no encontrar apoyo de las administraciones públicas.

«Estoy bien, pero voy justa físicamente. Noto un cambio muy grande desde la última que recibí el tratamiento. Es la realidad, voy a menos», respondió a preguntas de los medios.

El Concello de Cambados colabora en la cita como parte del «apoyo histórico» que viene dando a esta causa, como recordó el alcalde, Samuel Lago.