Un rescate y temor a otro gran apagón tras un corte en Cambados

Una mujer atrapada en un ascensor y el temor a otro gran apagón fue lo más notorio, que haya trascendido, de la avería que ayer dejó sin luz a buena parte del centro urbano de Cambados durante dos horas y media.

Desde la compañía Naturgy explicaron que el corte del servicio se produjo por una incidencia en la línea de media tensión y afectó a 250 clientes.

Las mismas fuentes indicaron que la caída se prolongó durante unos 150 minutos.

Algunos vecinos notaron la ausencia del servicio pasadas las dos de la tarde y muchos ya habían recuperado el servicio sobre las tres. En un primer momento, al ver que no era cuestión de minutos, hubo quien pensó en el apagón nacional del año pasado, pues también se cayeron los servicios de telecomunicaciones.

Una vecina tuvo que ser rescatada por los bomberos tras quedarse un ascensor entre dos plantas.