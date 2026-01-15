Meaño honra hoy a San Amaro en pequeña ermita
Meaño
La pequeña ermita meañesa honra hoy San Amaro. Lo hará únicamente en su vertiente religiosa, con tres misas; la procesión «do encontro» y las tradicionales poxas de gallos de corral y frutos del campo. El sábado habrá una segunda jornada más festiva. Habrá verbena con Azabache y callos gratis, además de rosca y queimada.
