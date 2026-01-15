Interior distingue la labor en la dana de Emergencias y Protección Civil

El Ministerio del Interior ha concedido un distintivo honorífico a los integrantes del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil de Vilagarcía que se desplazaron a Valencia para colaborar en el operativo especial activado tras la dana del 29 de octubre de 2024.

El reconocimiento, otorgado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, llega tras una propuesta cursada desde el Concello, en concreto desde la Alcaldía. La resolución con el listado de distinciones fue publicada en el BOE del 20 de diciembre.

Los efectivos reconocidos son el jefe del servicio municipal, Francisco Javier Guillán Busto, y los miembros Francisco Javier Portas Gómez, Daniel Vales Lorenzo, Alain Pérez Maneiro y Roi Zamora del Río. Desde el gobierno local se valora la distinción como un respaldo institucional a una intervención que, recuerdan, se desarrolló en un contexto de máxima complejidad, y se insiste en que «es un orgullo para la ciudad» contar con una dotación «tan solidaria y profesional».

La expedición vilagarciana partió hacia Valencia el 1 de noviembre de 2024, apenas dos días después del episodio meteorológico extremo, equipada con medios propios para poder trabajar sobre el terreno. El Concello movilizó vehículos y material municipal, incluyendo dos coches, un quad y un remolque, además de bombas de achique, generadores de electricidad, equipos de iluminación y excarcelación, junto con previsiones que permitiesen el autoabastecimiento del equipo durante el despliegue. El alcalde Alberto varela acudió a despedirlos antes de la salida para trasladarles el apoyo del ejecutivo local, agradeciéndoles el gesto de ofrecerse voluntarios y la vocación del servicio público mostrada en una situación de emergencia fuera del municipio.

Los efectivos municipales durante una de las tareas en Valencia. / Cedida

Una vez en Valencia, el grupo trabajó bajo la coordinación de la Central de Emergencias de la Generalitat, con base operativa en el municipio de Moncada, desde donde se organizaron las tareas de apoyo. La intervención se centró en labores de rescate, asistencia y atención a la población civil, en coordinación con todo el dispositivo desplegado por la catástrofe.

El Concello subraya que esta actuación en Valencia es solo una muestra más del trabajo que el servicio de Emergencias y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía realizan de forma continuada. El gobierno local recuerda que, cuando se les requiere, han prestado apoyo también en crisis vinculadas a incendios forestales o en emergencias de gran impacto como la del Prestige, poniendo su experiencia y recursos a disposición de donde más se necesitan.

Con la distinción de Interior, el ejecutivo entiende que se visibiliza y se reconoce públicamente esa capacidad de respuesta y ese compromiso solidario que, sostienen, forma parte de la identidad del servicio municipal.