In.Xurga celebra en febrero su congreso y sus jornadas sobre violencia de género

Vilagarcía volverá a convertirse del 25 al 27 de febrero en epicentro del debate sobre los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad y dependencia de la mano de la Plataforma de Xuristas Inclusiv@s (In.Xurga) .

En esta ocasión, con varias novedades, pues unifica el congreso y su jornada sobre violencia de género y además, ha firmado un convenio con la universidad de mayores de la USC para la presencia del alumnado del IV Ciclo. Y es que aunque la organización parte de estos profesionales, su presidenta, Ana Castro, recuerda que se abordan temas de interés general y están abiertos a toda la ciudadanía.

La asistencia a ambos programas es gratuita, pero solicitan la inscripción previa para calcular el número de sillas disponibles en la sala de conferencias del auditorio. Los interesados en disponer de un certificado para convalidar como 30 horas formativas sí tendrán que abonarlo.

El correo para todos estos trámites es in.xurga@gmail.com. En su web también puede encontrarse ya el programa detallado de este año, en el que quieren potenciar la presencialidad de relatores y asistentes. Sí entrarán por vía online los ponentes internacionales previstos, de Argentina, México, Uruguay y Chile.

En cuanto a los títulos, el congreso, que cumple nueve años de celebración, se denomina «Defender la diversidad sin fronteras: educación, discurso de odio y discapacidad».

En el caso de las Xornadas Internacionais de xénero e muller con discapacidade, será la quinta edición bajo el lema: «Catenarias cara á igualdade. Políticas públicas: servizos sociais, delito de trata y discapacidad». Castro destaca que volverán a contar con ponentes de nivel, como la doctora en Derecho y activista Noor Ammar Lamarty, muy activa en redes.