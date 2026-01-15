A Illa «sobrevive» con un solo agente de la Policía Local

El plena tormenta de la zona residencial, con un buen número de alegaciones a las multas que se impusieron en el verano, la Policía Local de A Illa sobrevive con un único agente que no solo tiene que atender estas alegaciones, sino también otras muchas funciones que tienen al cuerpo desbordado mientras se aguarda a que una compañera remate su formación en la Academia Galega de Seguridade y lleguen los auxiliares para afrontar el verano.

Ante esta situación, el Concello de A Illa ha decidido sacar una plaza en comisión de servicios para contar con otro agente que permita ampliar el horario de presencia de la Policía Local y aligerar el trabajo que está teniendo el cuerpo tras lo ocurrido con la implantación de la zona residencial. La comisión de servicios que se plantea desde A Illa es de un año de duración e incorporación prácticamente inmediata desde el Concello que provenga el agente.

El alcalde del municipio, Luis Arosa, espera que con la reincorporación de la agente que se encuentra en la Academia, «podamos ofrecer un servicio de Policía local más amplio en las próximas semanas». A eso se unirá que, el próximo mes de marzo, se incorporarán tres auxiliares de Policía local que estarán durante varios meses realizando las prácticas, un número que se verá reforzado a lo largo de los meses de verano con la llegada de más auxiliares para reforzar una campaña de verano que acostumbra a ser muy complicada en A Illa.

Mientras se trabaja en el refuerzo de la Policía Local, A Illa sigue con la polémica de las multas en la zona residencial, después de que un buen número de afectados presentase alegaciones a sus sanciones al señalar que habían inscrito la matrícula de su vehículo en los registros que están a disposición de los clientes de establecimientos comerciales.

La llegada de esas multas ha causado un importante malestar en el seno de los comerciantes, que entienden que esta situación les está perjudicando, provocando que muchos de sus clientes opten por ir a otros municipios a realizar sus compras. Sin embargo, el regidor mantiene que ha sido un éxito ya que se consiguió eliminar de las calles afectadas más de 330.000 vehículos, redundando en la calidad de vida de los vecinos de esa zona. Además, en cuanto a los errores que se hayan podido registrar en las sanciones, Arosa anima a presentar alegaciones demostrando que se trata de una equivocación ya que «estamos dispuestos a subsanarlo». Además del control de la zona residencial, el verano también supone una carga de trabajo extra para los agentes de la Policía Local de A Illa, que tienen que controlar el estacionamiento en las playas, especialmente en zonas como Carreirón o Area da Secada, arenal este último donde está pendiente de instalarse una zona azul.