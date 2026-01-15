La falta de comisión no impide festejar en San Vicente do Grove

A falta de comisión, la parroquia de San Vicente se ha puesto manos a la obra para celebrar las fiestas en honor al patrón.

El día grande, el 22, habrá pasacalles con Paradanda; la misa solemne estará cantada por la Coral do Grove y tendrá lugar la bendición con la reliquia del santo. No faltará el habitual aperitivo vecinal en la Casa da Cultura como colofón.

En cuanto al triduo solemne, se celebra del 19 al 21, a las 19.00 horas, con rosario y misa. Los actos litúrgicos centrarán el programa, pero no faltarán iniciativas que ya tenían lugar en años anteriores. Así, el domingo 25 habrá un concierto de Amigos do Acordeón das Rías Baixas y la Banda do Sequío. Será a partir de las 18.00 horas en el centro cultural. Tampoco la fiesta con los niños de la catequesis, el viernes 24, a las siete de la tarde; una iniciativa donde reinan las chucherías.