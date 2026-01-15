Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas

Dos empresas concurrirán a la licitación de la transformación del entorno de las casas modernistas de A Illa, una obra con la que el Concello trata de modernizar y adecuar el entorno de las viviendas de los antiguos conserveros del municipio, convertidas hoy en biblioteca, Escola de Música y sede de los jubilados, además de acoger un buen número de actividades del municipio. La obra, cuyo coste asciende a medio millón de euros, es continuación también de la transformación urbana experimentada en O Naval y que supuso la peatonalización de un espacio en las inmediaciones de la antigua Escola de Pau. La inversión se realizará con fondos procedentes del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra

La actuación va a afectar a las calles Marqués de Bradomín y Alcalde Manuel de Graña así como a la plaza de la urbanización de O Naval, tres calles que se encuentran bastante degradadas y que necesitan una importante actuación para encajar con las obras de reforma que se acometieron en las casas modernistas hace ya tres años.

El proyecto está basado en lo establecido en el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) para promover la movilidad alternativa. Así, se va a desarrollar una actuación de humanización integrada que transforme el espacio público, primando la accesibilidad, con la supresión de barreras arquitectónicas, incrementando la eficiencia energética y las zonas verdes.

En la calle Marqués de Bradomín se va a recuperar la conexión entre el jardín perteneciente a las viviendas modernistas, con la retirada de la solera de hormigón y colocación de baldosas con césped intercalado, desapareciendo la estética de esta calle como vía rodada, ya que solo se usará como mantenimiento y servicio a la biblioteca, casa de los mayores y escuela de música. Se dejará una zona para uso cultural, con la dotación en el jardín de elementos de relación, como mesas, un pequeño anfiteatro para actuaciones (aprovechando el desnivel existente) y la colocación de asientos.

En Alcalde Manuel de Graña se ejecutará un muro de contención para llevar a cabo las alineaciones, ampliando la vía para dar accesibilidad a los peatones y a la plaza de O Naval. Se van a eliminar todas las barreras arquitectónicas y también una escalera que invade la vía pública, así como el soterrado de todo el cableado aéreo. Se van a ordenar los estacionamientos en la zona sur de la calle, permitiendo liberar el resto de la vía, que se limitará a residentes.

En la plaza, la circulación se hará por el centro, derivando las entradas a los diferentes portales, creando bolsas verdes. También se va a conectar mediante rampas con la calle Alcalde Manuel de Graña. En las tres calles se va a proceder también a renovar los servicios y a eliminar todo el cableado aéreo para mejorar la imagen de esta zona urbana de A Illa. El plazo de ejecución de la sobras, una vez sean adjudicadas, será de cinco meses.