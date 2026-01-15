Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026

FARO DE VIGO ya avanzó el lunes que Galicia arranca 2026 con 5.403 barcos censados, entre los que se encuentran 1.278 auxiliares de acuicultura. Ahora, la Consellería do Mar hace oficiales las cifras correspondientes al Registro de Buques Pesqueros de Galicia, confirmando los datos ya expuestos y aportando otras cifras que confirman la hegemonía de Arousa, Pontevedra y Vigo.

En los puertos de estas rías amarran 3.649 naves, lo cual representa el 67% del total, centrándose 2.540 en las labores de pesca y marisqueo propiamente dichas, y empleándose las 1.109 naves restantes como auxiliares de acuicultura y pesca, con las 3.583 bateas existentes en la actualidad como principal referencia, pero sin perder de vista los parques de cultivo de Carril (Vilagarcía).

Si el reparto de la flota pesquera se analiza por provincias hay que decir que la de A Coruña incluye 2.147 barcos, entre ellos muchos de los que faenan en Arousa, con puerto base en la comarca de Barbanza, Pontevedra tiene 1.823, incluidos los arousanos que pertenecen a O Salnés, y Lugo se limita a 154.

La distribución de la flota pesquera. / FdV

Atendiendo a lo que sucede en cada ría con el total de barcos de pesca gallegos, decir que la de Arousa suma 1.610 barcos, que son 626 en la ría de Vigo y que Pontevedra cuenta con 304. La relación, en lo que a las Rías Baixas se refiere, se completa con las 620 naves de Muros-Noia.

En lo referido a los demás ámbitos gallegos, destacan Coruña-Ferrol, con 316, Costa da Morte, con 264 y Fisterra, con 125, cerrándose el listado con 162 barcos de pesca en Mariña Lucense y 97, en Cedeira.

En la provincia de Pontevedra, el mayor número de embarcaciones de pesca se agrupa en A Illa (380), Cambados (213), O Grove (146), Cangas (138), Vigo (110 barcos), Bueu (105), Vilanova (85) y Moaña (81).

El sector afronta desafíos estructurales de largo recorrido, como el relevo generacional, la incorporación de las nuevas tecnologías, la adaptación a las exigencias ambientales y la necesidad de garantizar condiciones dignas y atractivas para el ejercicio de la profesión Marta Villaverde — Conselleira de Mar

También destaca la flota pesquera en A Guarda (72), Baiona (69), Arcade (61), Combarro (59), Redondela (55) y Carril (41).

Con 27 barcos aparecen en el registro tanto Portonovo (Sanxenxo) como Vilaxoán (Vilagarcía), superados por Santa Cristina de Cobres y Campelo, con 30 en cada caso, y Marín, con 37 naves registradas.

Los demás puertos de la provincia son Aldán-Hío, con 21 barcos, Sanxenxo, que tiene 18, Meira y Panxón, con cuatro en cada uno, Canido (2), Pontevedra (2) y Pontecesures (1).

En la provincia de A Coruña pueden destacarse los 458 de Noia, 233 en Ribeira, 192 en Rianxo, 110 en Ferrol, 104 en Carreira-Aguiño, 90 en Cabo de Cruz, 89 en A Coruña, 79 en Camariñas, 72 en A Pobra, 70 en Fisterra, 60 en Cedeira, 58 en Muros y 54 barcos pesqueros en Portosín.

Artes menores

Distinto es el reparto si se atiende solo a lo que sucede con la flota de artes menores, ya que en este caso son 1.972 en A Coruña, 1.647 en Pontevedra y 64 en la provincia de Lugo.

El reparto de la flota por caladeros. / Consellería do Mar

De los 3.683 dedicados en Galicia a las artes menores –3.548 de ellos con menos de doce metros de eslora–, cabe reseñar que hay cerca de 2.900 que pueden despachar nasas y otros tantos con permiso para artes de marisqueo, mientras que 1.976 son susceptibles de dedicarse a las artes de enmalle y 1.804 pueden usar aparejos de anzuelo, entre otros tipos de licencias.

Noia (458), A Illa (380), Cambados (198), Ribeira (194), Rianxo (190), O Grove (144), Cangas (132), Ferrol (110), Carreira-Aguiño (101), Bueu (100), Cabo de Cruz (90), Vilanova (85) y Moaña (79) encabezan el ranking de la aludida flota de artes menores.

En cuanto a la flota del cerco que actúa en el caladero nacional, con 87 barcos autorizados en la provincia coruñesa, 47 en la pontevedresa y 6 en la lucense, lideran el listado Portosín (27), Vigo (20), Camariñas (19) y Cambados (15).

Le siguen Malpica de Bergantiños (11), Sada (8) y, con 4 barcos, Pontedeume, Ribeira y Bueu y Portonovo, quedándose en 3 tanto Ares como Carreira.

Auxiliares de acuicultura y pesca

Mientras al hablar de la flota pesquera existe cierta igualdad en el reparto de buques entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, el recuento de barcos de acuicultura y/o auxiliares de pesca arroja un dominio incontestable en la pontevedresa, sin duda influenciada tanto por el mayor número de bateas de cultivo de mejillón, ostra y almeja en sus aguas, como por la existencia de parques de cultivo como los de Carril.

La embarcaciones auxiliares de acuicultura, que no son solo los tradicionales barcos bateeiros o mejilloneros, sino también las lanchas dedicadas a la extracción de infaunales en los citados parques carrilexos, suman 1.279, situándose 785 –más de un 61%– en la provincia de Pontevedra, 483 (casi el 28% en la coruñesa) y solo once en la de Lugo.

Así se distribuyen los barcos auxiliares en las provincias gallegas. / Consellería do Mar

Destaca, lógicamente, la presencia de auxiliares de acuicultura en la ría de Arousa , con un total de 920 embarcaciones, a las que se suman 103 barcos censados en la de Vigo y 86 en la de Pontevedra, lo cual representa prácticamente el 88% el total de naves gallegas.

Respecto a las demás zonas de producción, la más destacada es la de Coruña-Ferrol, con 110 barcos auxiliares, lo cual, desde luego, tiene mucho que ver con la existencia de bateas en Ares-Betanzos, entre otros motivos.

A mayores, el Registro de Buques de Galicia tiene censadas 36 naves en la ría de Muros-Noia, una en Fisterra, cinco en Costa da Morte, otras tantas en Cedeira y trece en Mariña Lucense, desde el meridiano que pasa por Cabo de Bares hasta el río Eo.

Puerto a puerto, el censo de embarcaciones auxiliares sitúa claramente al de A Illa como el más importante, con 158 naves que suman un arqueo total de 3.384 toneladas brutas, por delante del de O Grove, con 134 barcos y 3.276 toneladas, el de Cabo de Cruz (Boiro), con 127, y el de Rianxo, con 111.

Tras estos puertos, históricamente vinculados al sector mejillonero y ostrícola, aparece el de Carril, con 105 auxiliares que suman un arqueo total de solo 137 toneladas brutas, lo cual está relacionado con la antes citada explotación de los parques de cultivo de almeja, ya que no requiere de barcos tan grandes ni potentes como los empleados en el cultivo de mejillón.

A Pobra do Caramiñal (80), Vilanova (75), Ferrol (64), Vilaxoán (61), Moaña (52), Cambados (46) y Bueu (33 barcos auxiliares de acuicultura) son otras dársenas destacadas en esta categoría del Registro de Buques de Galicia.

Por delante de Barallobre (30), Muros (27), Combarro (23), Aldán-Hío (22), Vilagarcía (14), Cangas (13), Sada (12) y San Adrián (11 embarcaciones).

Para terminar, decir que de los 1.279 barcos auxiliares, que suman 29.473 toneladas brutas, 576 tienen menos de 12 metros de eslora, 496 se encuentran en el segmento de 12 a 18 metros, 202 en el de 18 a 24 y 5 superan esa última eslora.

Los bacros auxiliares de pesca y acuicultura, ría a ría. / Consellería do Mar

Con estos y otros muchos datos en la mano, la Consellería do Mar pretende diseñar «políticas de apoyo al sector adaptadas a las necesidades reales del mismo, impulsar la modernización y mejora de la seguridad a bordo y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos marinos».

Así lo destaca la propia conselleira, Marta Villaverde, cuando presenta el Registro de Buques Pesqueros de Galicia de 2025, que viene a ser la herramienta con la que preparar el trabajo de este 2026 y años venideros de acuerdo con el sector del mar.

Un colectivo, asume la titular de la Consellería, que afronta «desafíos estructurales de largo recorrido, como el relevo generacional, la incorporación de las nuevas tecnologías, la adaptación a las exigencias ambientales y la necesidad de garantizar condiciones dignas y atractivas para el ejercicio de la profesión».

Unos retos, proclama Marta Villaverde, que requieren de «una respuesta coordinada entre administración y sector, basada en el diálogo, el conocimiento técnico y una visión estratégica de futuro».

En buena lógica, esos desafíos deben afrontarse, tanto desde Galicia como desde Europa, atendiendo a las singularidades de la flota gallega, como la propia Marta Villaverde esgrime, «caracterizada por el fuerte peso de la pesca de bajura, la diversidad de artes de pesca y una estrecha vinculación con el territorio y las comunidades costeras».

La gallega, es, concluye, «una flota mayoritariamente profesional, con un elevado grado de especialización y con un papel determinante tanto en el abastecimiento alimentario como en el mantenimiento del empleo y la actividad económica en numerosas villas del litoral».