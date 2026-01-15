Cuatro centros educativos participan en un debate para promover el uso del gallego

El Auditorio de Vilagarcía acoge hoy una jornada formativa del Club de Debate A Lingua. Participará alumnado de Secundaria de cuatro centros: IES Armando Cotarelo, IES O Carril, IES Castro Alobre y al colegio Sagrada Familia-Filipenses.

La actividad busca fomentar el espíritu crítico y mejorar las competencias orales en gallego. Sirve como preparación para la nueva edición del certamen, cuya fase clasificatoria arrancará en los próximos meses.

En la competición participan grupos de 15 municipios gallegos. A la sesión de hoy en Vilagarcía acudirán también estudiantes de Pontevedra y Rois. La representación local será de cinco equipos, ya que el Cotarelo presenta dos formaciones.

El programa se organiza en el municipio a través del Servizo de Normalización Lingüística del Concello para fomentar el uso del gallego.