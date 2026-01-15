Un cruce indebido se salda con una herida grave en Vilagarcía

Una mujer de 72 años de edad sufrió hoy una fractura de pierna tras ser atropellada en O Piñeiriño, en Vilagarcía. Los hechos ocurrieron al mediodía y estaba cruzando por una zona no permitida.

Así lo indicaron fuentes del dispositivo de atención del siniestro, añadiendo que el conductor ya no pudo realizar una maniobra para esquivarla.

La Policía Local sometió al automovilista a las pruebas de alcoholemia y drogas, que arrojaron un resultado negativo.

Según las mismas fuentes, la mujer fue trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés herida grave, pues sufrió la fractura de una pierna.

El atropello se produjo en la calle Wenceslao Fernández Flórez y desde el 112 Galicia también se alertó al servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía y a los Bomberos do Salnés.