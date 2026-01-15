El colegio San Francisco celebra la comida de su centenario
Vilagarcía
El colegio San Francisco de Vilagarcía vivirá el próximo sábado 7 de febrero una jornada muy especial al celebrar la comida que servirá para festejar el centenadio del centro.
Será en las instalaciones del Gato Negro de Carril donde se celebre el ágape para el que está prevista la asistencia de cerca de 300 personas que han tenido paso por el colegio durante el último siglo.
Aquellas personas interesadas en reservar su plaza pueden dirigirse a las dependencias del colegio San Francisco o incluso a la cafetería del Gato Negro para hacerse con el ticket que supone la reserva para la cita por un precio de 30 euros.
