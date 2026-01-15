Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

El colegio San Francisco celebra la comida de su centenario

El evento quiere ser punto de encuentro de muchas generaciones.

El evento quiere ser punto de encuentro de muchas generaciones. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El colegio San Francisco de Vilagarcía vivirá el próximo sábado 7 de febrero una jornada muy especial al celebrar la comida que servirá para festejar el centenadio del centro.

Será en las instalaciones del Gato Negro de Carril donde se celebre el ágape para el que está prevista la asistencia de cerca de 300 personas que han tenido paso por el colegio durante el último siglo.

Aquellas personas interesadas en reservar su plaza pueden dirigirse a las dependencias del colegio San Francisco o incluso a la cafetería del Gato Negro para hacerse con el ticket que supone la reserva para la cita por un precio de 30 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents