Cambados recibe luz verde para renovar mobiliario y luminarias

El Concello de Cambados ha recibido luz verde de la Diputación para destinar unos 53.000 euros a la compra de mobiliario urbano para renovar bancos y papeleras estropeadas y obsoletas; una marquesina en San Antón y más de 80 luminarias led en Castrelo, pues las actuales salieron defectuosas.

El dinero procede del +Provincia 2024 y estaba destinado a las cámaras de videovigilancia -se pedirán este año-. Aún sobraba algo, que se destinará a elevar el presupuesto del proyecto para renovar la cubierta del campo de fútbol de Burgáns, tras fracasar el primer proyecto.