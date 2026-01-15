Una aparatosa salida de vía en la AP-9 deja tres heridos

Una aparatosa salida de vía dejó tres heridos leves hoy por la mañana en la Autopista do Atlántico a su paso por Valga. Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de la tarde cuando el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la mediana.

Siempre según los efectivos que intervinieron en el accidente, no fue preciso proceder a su excarcelación. Desde el 112 Galicia se dio aviso al GES de Padrón, Tráfico, 061 y al servicio de mantenimiento para la retirada de los restos.